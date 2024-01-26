Жозе Моуриньо – 61 год: что вы знаете об Особенном? Квиз от UA-Футбол
Делитесь результатами и самыми яркими воспоминаниями из тренерской карьеры португальца в комментариях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 января, исполняется 61 год одному из величайших футбольных деятелей современности Жозе Моуриньо.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с его тренерской карьерой, пройдя наш квиз.
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