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Жозе Моуриньо – 61 год: что вы знаете об Особенном? Квиз от UA-Футбол

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Делитесь результатами и самыми яркими воспоминаниями из тренерской карьеры португальца в комментариях

Жозе Моуриньо – 61 год: что вы знаете об Особенном? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 января, исполняется 61 год одному из величайших футбольных деятелей современности Жозе Моуриньо.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с его тренерской карьерой, пройдя наш квиз.

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