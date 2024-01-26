Жозе Моуриньо – 61 год: что вы знаете об Особенном? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 26 января, исполняется 61 год одному из величайших футбольных деятелей современности Жозе Моуриньо.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с его тренерской карьерой, пройдя наш квиз.