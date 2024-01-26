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На фронте с РФ героически погиб ультрас Динамо

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Очередная невосполнимая потеря постигла футбольную общественность

На фронте с РФ героически погиб ультрас Динамо

Фото: facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

На фронте погиб ультрас киевского "Динамо" Дмитрий Иванов с позывным "Динамо". О потере украинского героя сообщила фанатская группировка WBC на своей странице в Facebook.

Дмитрий с первых дней полномасштабного вторжения защищал Украину добровольцем в составе 112 бригады 126 бат ТРО ВСУ. Сначала это был Киев, потом и до последнего - Донбасс.

Героически погиб 23 января, спасая побратима.

"Дмитрий был очень светлой, искренней и жизнерадостной личностью, всегда готовый прийти на помощь. Своей улыбкой и настроением заряжал людей вокруг позитивом.

Дмитрий любил различные спортивные соревнования, но особое место занимала родная команда "Динамо Киев". Вечное уважение!", - говорится в сообщении.

Место и время прощания будут объявлены позже.

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Источник:
Facebook
Опубликовал: Алина Ерофеева
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