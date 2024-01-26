На фронте с РФ героически погиб ультрас Динамо
Очередная невосполнимая потеря постигла футбольную общественность
Фото: facebook.com/wbc.kyiv
На фронте погиб ультрас киевского "Динамо" Дмитрий Иванов с позывным "Динамо". О потере украинского героя сообщила фанатская группировка WBC на своей странице в Facebook.
Дмитрий с первых дней полномасштабного вторжения защищал Украину добровольцем в составе 112 бригады 126 бат ТРО ВСУ. Сначала это был Киев, потом и до последнего - Донбасс.
Героически погиб 23 января, спасая побратима.
"Дмитрий был очень светлой, искренней и жизнерадостной личностью, всегда готовый прийти на помощь. Своей улыбкой и настроением заряжал людей вокруг позитивом.
Дмитрий любил различные спортивные соревнования, но особое место занимала родная команда "Динамо Киев". Вечное уважение!", - говорится в сообщении.
Место и время прощания будут объявлены позже.
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