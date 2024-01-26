Экс-биатлонист сборной Чехии отстренен от работы за сексуальные домогательства
Сейчас идут судебные разбирательства
Фото: sport.cz
Сервисмен сборной США и бывший биатлонист сборной Чехии Петр Гарабик был отстранён от работы за сексуальные домогательства. Жертвой Гарабика была американская биатлонистка Джоан Рид, пишет VG со ссылкой на расследование Американского центра безопасного спорта.
Расследование велось в течение 18 месяцев. По его итогам было доказано, что Рид подвергалась насильственным домогательствам, включая "неподобающие комментарии" и "неуместные прикосновения", на протяжении шести лет.
Отмечается, что в 2021 году представители Федерации биатлона США уведомили Американский центр безопасного спорта о возможных нарушениях. В отчёте организации также говорится, что Рид боялась препятствовать Гарабику из-за того, что это могло бы сказаться на её выступлениях в гонках.
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