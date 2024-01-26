Впервые в истории. Леброн Джеймс 20-й раз выбран в стартовую пятерку Матча всех звёзд НБА

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в 20-й раз в истории выбран в стартовую пятёрку на Матч всех звёзд НБА — 2024. Таким образом он стал первым игроком в истории, которому покорилось это достижение. Об этом пишет НБА в социальной Twitter.

39-летний американец попал в старт на звёздный уикенд в составе лучших игроков Западной конференции. Форвард участвует в Матчах всех звёзд с 2005 года. Он четырежды становился чемпионом НБА, а в 2023 году он стал лучшим снайпером лиги (в регулярных чемпионатах и плей-офф).

Отметим, что форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс был выбран капитаном Западной конференции.