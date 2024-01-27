Определились чемпионы Australian Open-2024 в мужском парном разряде
История пишется на глазах
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Индо-австралийский теннисный дуэт Рохан Бопанна/Мэтью Эбден победил в финале парного разряда Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче за главный титул соревнований они одолели итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори.
Счет матча 2-0 (7-6; 7-5) в пользу триумфаторов турнира Grand Slam, в активе которых 8 подач на вылет, 37 виннеров, 1 из 3 реализованный брейк, 15 невынужденных и 4 двойных ошибки.
Для Рохана это первый "Шлем" в паре, а для Мэтью – второй. 43-летний Бопанна стал самым возрастным чемпионом ТБШ, а уже в понедельник он возглавит мировой парный рейтинг.
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