Определились чемпионы Australian Open-2024 в мужском парном разряде

Индо-австралийский теннисный дуэт Рохан Бопанна/Мэтью Эбден победил в финале парного разряда Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче за главный титул соревнований они одолели итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

Счет матча 2-0 (7-6; 7-5) в пользу триумфаторов турнира Grand Slam, в активе которых 8 подач на вылет, 37 виннеров, 1 из 3 реализованный брейк, 15 невынужденных и 4 двойных ошибки.

Для Рохана это первый "Шлем" в паре, а для Мэтью – второй. 43-летний Бопанна стал самым возрастным чемпионом ТБШ, а уже в понедельник он возглавит мировой парный рейтинг.