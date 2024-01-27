Бывший нападающий Зари может присоединиться к Сергею Сидорчуку в Вестерло

Нападающий "Халл Сити" Аллахьяр Сайядманеш может перейти в "Вестерло".

Как сообщает Эртон Сюзгун, бывший игрок "Зари" 22-летний Аллахьяр Сайядманеш может перейти на правах аренды в "Вестерло" до конца этого сезона. В настоящее время иранский нападающий находится в Бельгии для официального завершения сделки.

Belçika ekibi Westerlo, Hull City forması giyen Allahyar Sayyadmanesh’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı,



✈️ Allahyar, resmi sözleşme işlemleri için Belçika’ya uçtu. pic.twitter.com/lvnov1NwQH — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) January 26, 2024

Напомним, зимой 2022 года нападающий перешел в "Халл Сити", его контракт рассчитан до лета 2026 года. За "Зарю" Сайядманеш выступал с октября 2020 по декабрь 2021 года.