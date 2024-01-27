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Бывший нападающий Зари может присоединиться к Сергею Сидорчуку в Вестерло

Общие новости
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Будет играть до конца сезона

Бывший нападающий Зари может присоединиться к Сергею Сидорчуку в Вестерло

Фото: Hull City

Новина українською

Нападающий "Халл Сити" Аллахьяр Сайядманеш может перейти в "Вестерло".

Как сообщает Эртон Сюзгун, бывший игрок "Зари" 22-летний Аллахьяр Сайядманеш может перейти на правах аренды в "Вестерло" до конца этого сезона. В настоящее время иранский нападающий находится в Бельгии для официального завершения сделки.

Напомним, зимой 2022 года нападающий перешел в "Халл Сити", его контракт рассчитан до лета 2026 года. За "Зарю" Сайядманеш выступал с октября 2020 по декабрь 2021 года.

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Халл Сити Аллахяр Саядманеш
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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