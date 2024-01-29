Ушёл с жизни участник ЧМ-2018 - он был лучшим бомбардиром своей сборной в истории
Печальные новости
La Prensa
Ушел из жизни бывший нападающий сборной Панамы Луис Карлос Техада.
Игрок умер после сердечного приступа во время игры в рекреационной лиге, проходившей в Панаме. Отмечается, что Техада потерял сознание во время матча. Его немедленно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Однако через несколько минут была констатирована смерть футболиста.
Техад был лучшим бомбардиром в истории своей сборной. За национальную команду Панамы форвард провел 108 поединков, в которых отличился 43 голами. Он был участником чемпионата мира-2018 и Копа Америка-2016.
Карьера Техады в профессиональном футболе началась в 2001 году в составе его родного клуба "Тауро". За более чем 20 лет футболист успел поиграть в чемпионатах Панамы, США, Перу, Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратов и Мексики.
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