Лука Дончич установил невероятный рекорд НБА

24-летний разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич стал автором достижения в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В двух последних встречах в рамках лиги словенец набрал 101 очко, а также совершил 20 подборов и отдал 24 результативные передачи.

По информации ESPN Stats Info, Дончич стал первым игроком лиги, когда-либо оформлявшим в среднем 50-очковый трипл-дабл за две игры.

В нынешнем сезоне НБА Лука к настоящему моменту принял участие в 39 матчах, в которым в среднем набирал 34,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 9,4 передачи.