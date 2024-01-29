Лука Дончич установил невероятный рекорд НБА
Словенец демонстрирует потрясающую игру от матча к матчу
Фото: Wall Street Journal
24-летний разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич стал автором достижения в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В двух последних встречах в рамках лиги словенец набрал 101 очко, а также совершил 20 подборов и отдал 24 результативные передачи.
По информации ESPN Stats Info, Дончич стал первым игроком лиги, когда-либо оформлявшим в среднем 50-очковый трипл-дабл за две игры.
В нынешнем сезоне НБА Лука к настоящему моменту принял участие в 39 матчах, в которым в среднем набирал 34,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 9,4 передачи.
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