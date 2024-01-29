Российская фигуристка дисквалифицирована на четыре года из-за допинга

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за допингового дела. Соответствующее решение указано на официальном сайте CAS.

Спортсменка нарушила антидопинговые правила перед Олимпийскими играми-2022 (положительный допинг-тест).

В итоге россиянку допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде-2022, однако в феврале 2022 года Международное антидопинговое агентство подтвердило, что российская фигуристка нарушила антидопинговые правила.

Фигуристку дисквалифицировали на четыре года.

Срок дисквалификации Валиевой от выступлений в фигурном катании берет отсчет с 25 декабря 2021 года. Таким образом, Россия потеряет и "золото" командных соревнований, добытое на Олимпиаде-2022.