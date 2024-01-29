Российская фигуристка дисквалифицирована на четыре года из-за допинга
Соответствующее решение принял CAS
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за допингового дела. Соответствующее решение указано на официальном сайте CAS.
Спортсменка нарушила антидопинговые правила перед Олимпийскими играми-2022 (положительный допинг-тест).
В итоге россиянку допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде-2022, однако в феврале 2022 года Международное антидопинговое агентство подтвердило, что российская фигуристка нарушила антидопинговые правила.
Фигуристку дисквалифицировали на четыре года.
Срок дисквалификации Валиевой от выступлений в фигурном катании берет отсчет с 25 декабря 2021 года. Таким образом, Россия потеряет и "золото" командных соревнований, добытое на Олимпиаде-2022.
Популярное сейчас
- Венгрия готова к компромиссу по 50 млрд евро от ЕС Украине, - советник Орбана
- Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Сформированы пары 1/2-й
- ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Синнер закамбечил россиянина в финале Australian Open-2024 и выиграл первый Grand Slam в карьере
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО