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Российская фигуристка дисквалифицирована на четыре года из-за допинга

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Соответствующее решение принял CAS

Российская фигуристка дисквалифицирована на четыре года из-за допинга

Новина українською

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за допингового дела. Соответствующее решение указано на официальном сайте CAS.

Спортсменка нарушила антидопинговые правила перед Олимпийскими играми-2022 (положительный допинг-тест).

В итоге россиянку допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде-2022, однако в феврале 2022 года Международное антидопинговое агентство подтвердило, что российская фигуристка нарушила антидопинговые правила.

Фигуристку дисквалифицировали на четыре года.

Срок дисквалификации Валиевой от выступлений в фигурном катании берет отсчет с 25 декабря 2021 года. Таким образом, Россия потеряет и "золото" командных соревнований, добытое на Олимпиаде-2022.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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