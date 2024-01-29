Джошуа: Моим следующим соперником может стать Деонтей Уайлдер

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) рассказал о возможном поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.

"Следующий соперник? Думаю, что им может стать Деонтей Уайлдер. Контракты подписаны, а бой по-прежнему интересен фанатам. Это противостояние Великобритании и США, все эти хорошие рекламные штуки, это всё ещё хороший бой", — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Энтони Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в августе, нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году.