Джошуа: Моим следующим соперником может стать Деонтей Уайлдер
Британец видет своим наиболее вероятным соперником именно Деонтея
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) рассказал о возможном поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.
"Следующий соперник? Думаю, что им может стать Деонтей Уайлдер. Контракты подписаны, а бой по-прежнему интересен фанатам. Это противостояние Великобритании и США, все эти хорошие рекламные штуки, это всё ещё хороший бой", — приводит слова Джошуа BoxingScene.
Энтони Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в августе, нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году.
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