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Карл Фроч: Кого на самом деле Фьюри победил?

Общие новости

Боксер считает, что заслуги Тайсона сильно приувеличены

Карл Фроч: Кого на самом деле Фьюри победил?

https://karate.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира Карл Фроч сомневается в легитимности послужного списка обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

"Я не знаю, плюс ли это для Энтони Джошуа или минус для Тайсона Фьюри, что ему было тяжело в бою против Отто Валлина. Это оставляет много вопросов. Насколько хорош Тайсон Фьюри? Чего он добился? Кого на самом деле он победил? Безусловно, Фьюри побил Кличко, но этот бой был нудным. Это было неловкое, ужасное выступление, когда Фьюри просто залез в голову Кличко и закошмарил его своим джебом.

После поединка с Кличко у Фьюри было три выдающихся боя с Деонтеем Уайлдером. Но насколько хорош Уайлдер сейчас? Он ужасно выглядел в поединке против Джозефа Паркера. Так что теперь вы начинаете в нем сомневаться. Действительно ли Фьюри такой, как мы думали, или же его приукрасила нехватка оппозиции? Мы не знаем, но выясним это, когда он подерется с Усиком", — сказал Фроч.

Напомним, что уже 17 февраля Тайсон проведет бой с Усиком в Эр-Рияде за титул абсолютного чемпиона мира.

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Карл Фроч
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
29.01.2024 в 22:25
ФЬЮРИ даст заднею боя не будет
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
29.01.2024 в 22:25
ФЬЮРИ даст заднею боя не будет
Ответить
0
0

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