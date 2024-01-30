Экс-игрок НБА арестован за хранение принадлежностей для употребления наркотиков
Баскетболист был выпущен под залог
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рэджон Рондо был арестован на выходных за незаконное хранение огнестрельного оружия и принадлежностей для употребления наркотиков. Об этом информирует WDRB со ссылкой на судебные протоколы и заявление пресс-секретаря полиции штата Индиана.
Сообщается, что Рондо был остановлен за нарушение правил дорожного движения в округе Джексон, штат Индиана. Сотрудник полиции почувствовал запах марихуаны, что привело к обыску, в ходе которого был обнаружен пистолет, марихуана для "личного использования" и принадлежности для употребления наркотиков.
У 37-летнего экс-игрока нет разрешения на ношение огнестрельного оружия. Рондо доставили в тюрьму округа Джексон, где за него немедленно внесли залог.
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