Поражение Динамо, феерия Русина, не сухой матч Трубина, возвращение Гармаша. Главные новости за 29-е января
А также усиление для Динамо и слухи вокруг Малиновского
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, 29-е января
"Динамо" уступило на сборах "Легии". Это уже второе поражение киевлян в двух матчах
Киевское "Динамо" провело второй матч на зимнем учебно-тренировочном сборе. На этот раз соперником киевлян была польская "Легия". Как и в первом спарринге зимы, киевляне уступили с разницей в два мяча – 1:3. Единственный гол за команду Александра Шовковковского забил юный Матвей Пономаренко. Напомним, что в первом спарринге года "Динамо" уступило 0:2 "Балкани". Следующая контрольная игра будет против "Пахтакора".
Назарий Русин отметился первым дублем в составе "Сандерленда" – забивал за U-21
Украинец Назарий Русин вышел в основном составе "Сандерленда" U-21 на матч чемпионата против "Лидса" и отметился двумя забитыми мячами. Для украинского форварда это первый дубль на Туманном Альбионе. На его счету один гол за взрослую команду "Сандерленда" и уже три за молодежную. Отметим, что матч против "Лидса" U-21 сверстники из "Сандерленда" в итоге выиграли 3:1.
"Бенфика" разгромила своего соперника в чемпионате, но Трубин пропустил
В чемпионате Португалии календарный матч сыграла "Бенфика" - соперником была "Эштрела". "Орлы" сокрушили соперника 4:1, украинец Анатолий Трубин, как видно со счета – пропустил гол. Примечательно, что "Бенфика" проигрывала, но отыгралась еще до перерыва. Анатолий Трубин в итоге сделал три сейва, один раз удачно сыграл на перехвате, и отдал 14 точных передач. От Sofascore Трубин получил 7.1 балл, от Whoscored - 7.4.
Денис Гармаш официально стал игроком "Металлиста 1925"
Слухи вокруг возвращения Дениса Гармаша в УПЛ ходили уже давно. Говорили о "Металлисте 1925". Собственно, о вероятном трансфере говорил уже и тренер харьковчан Виктор Скрипник. Гармаш уже даже успел сыграть за МХ1925 в спаррингах. И вот официально: клуб креативно представил звездного новичка. Контракт рассчитан на полтора года.
"Динамо" ведет переговоры с латиноамериканским защитником
"Динамо" ведет переговоры с латиноамериканским центральным защитником. Как сообщил журналист и комментатор Виктора Вацко, кандидатура игрока была утверждена на всех уровнях, включая тренера Александра Шовковского. Вацко не назвал фамилию игрока, но отметил, что это латиноамериканец, который в Европе не выступал. Переговоры ведутся достаточно активно, но главной проблемой является война в Украине. Футболист пока не решился на переезд в команду УПЛ, но переговоры между сторонами продолжаются.
Малиновский может стать полноправным игроком "Дженоа"
Между "Марселем" и "Дженоа" может состояться трансферная сделка, частью которой станет украинец Руслан Малиновский. Сейчас он выступает за итальянскую команду на правах аренды. По данным источников, генуэзцы выкупят украинца за 7 млн. евро, а также арендуют до конца сезона нападающего "Марселя" Витиньо.
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины
В Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. В процедуре приняли участие четыре команды - "Шахтер", "Черноморец", "Ворскла", "Полесье". Жребий был слепым. В итоге "Шахтер" дома будет играть против "Черноморца", а "Полесье" - против "Ворсклы". Базовая дата матчей - третье апреля.
Популярное сейчас
- Под тысячу свежеликвидированных. Генштаб ВСУ обновил потери России в войне с Украиной
- На просмотр в Шахтер прибыл 18-летний форвард из Гамбии
- Бензема может стать одноклубником Криштиану Роналду
- Ушёл с жизни участник ЧМ-2018 - он был лучшим бомбардиром своей сборной в истории
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО