Поражение Динамо, феерия Русина, не сухой матч Трубина, возвращение Гармаша. Главные новости за 29-е января

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, 29-е января

Киевское "Динамо" провело второй матч на зимнем учебно-тренировочном сборе. На этот раз соперником киевлян была польская "Легия". Как и в первом спарринге зимы, киевляне уступили с разницей в два мяча – 1:3. Единственный гол за команду Александра Шовковковского забил юный Матвей Пономаренко. Напомним, что в первом спарринге года "Динамо" уступило 0:2 "Балкани". Следующая контрольная игра будет против "Пахтакора".

Украинец Назарий Русин вышел в основном составе "Сандерленда" U-21 на матч чемпионата против "Лидса" и отметился двумя забитыми мячами. Для украинского форварда это первый дубль на Туманном Альбионе. На его счету один гол за взрослую команду "Сандерленда" и уже три за молодежную. Отметим, что матч против "Лидса" U-21 сверстники из "Сандерленда" в итоге выиграли 3:1.

В чемпионате Португалии календарный матч сыграла "Бенфика" - соперником была "Эштрела". "Орлы" сокрушили соперника 4:1, украинец Анатолий Трубин, как видно со счета – пропустил гол. Примечательно, что "Бенфика" проигрывала, но отыгралась еще до перерыва. Анатолий Трубин в итоге сделал три сейва, один раз удачно сыграл на перехвате, и отдал 14 точных передач. От Sofascore Трубин получил 7.1 балл, от Whoscored - 7.4.

Слухи вокруг возвращения Дениса Гармаша в УПЛ ходили уже давно. Говорили о "Металлисте 1925". Собственно, о вероятном трансфере говорил уже и тренер харьковчан Виктор Скрипник. Гармаш уже даже успел сыграть за МХ1925 в спаррингах. И вот официально: клуб креативно представил звездного новичка. Контракт рассчитан на полтора года.

"Динамо" ведет переговоры с латиноамериканским центральным защитником. Как сообщил журналист и комментатор Виктора Вацко, кандидатура игрока была утверждена на всех уровнях, включая тренера Александра Шовковского. Вацко не назвал фамилию игрока, но отметил, что это латиноамериканец, который в Европе не выступал. Переговоры ведутся достаточно активно, но главной проблемой является война в Украине. Футболист пока не решился на переезд в команду УПЛ, но переговоры между сторонами продолжаются.

Между "Марселем" и "Дженоа" может состояться трансферная сделка, частью которой станет украинец Руслан Малиновский. Сейчас он выступает за итальянскую команду на правах аренды. По данным источников, генуэзцы выкупят украинца за 7 млн. евро, а также арендуют до конца сезона нападающего "Марселя" Витиньо.

В Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. В процедуре приняли участие четыре команды - "Шахтер", "Черноморец", "Ворскла", "Полесье". Жребий был слепым. В итоге "Шахтер" дома будет играть против "Черноморца", а "Полесье" - против "Ворсклы". Базовая дата матчей - третье апреля.