Центровой Сакраменто Кингз повторил достижение Уилта Чемберлена
Баскетболист продемонстрировал отличную реализацию
Фото: NBC Sports
Центровой "Сакраменто Кингз" Домантас Сабонис продемонстрировал отличное выступление в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Мемфис Гриззлиз", в котором его команда одержала победу со счётом 103:94.
Сабонис провёл на площадке почти 38 минут, набрав за это время 20 очков, совершив 26 подборов и став автором пяти результативных передач.
Отметим, что центровой реализовал 10 из 11 бросков с игры. Таким образом Сабонис стал лишь вторым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации после легендарного Уилта Чемберлена, который сумел завершить матч, набрав не менее 20 очков, 25 подборов и пяти передач, реализуя при этом 90 процентов бросков с игры.
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