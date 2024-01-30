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На Australian Open — 2024 установлен рекорд посещаемости среди всех турниров серии Большого шлема

Общие новости
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Более 1 миллиона зрителей

На Australian Open — 2024 установлен рекорд посещаемости среди всех турниров серии Большого шлема

instagram.com/australianopen

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Открытый чемпионат Австралии — 2024 установил выдающееся достижение, став самым посещаемым среди всех турниров серии "Большого шлема". В этом году на игры основной сетки пришли 1 020 763 зрителя, сообщает The Age.

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Наивысшая посещаемость была достигнута в седьмой день соревнований (20 января). Она составила 93 723 человека (однако это меньше 94 854 зрителей, посетивших "Мельбурн-Парк" 21 января прошлого года).

Australian Open — 2024 превзошёл достижение US Open — 2023 (957 287) и стал первым в истории ТБШ, преодолевшим отметку в 1 000 000 зрителей.

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