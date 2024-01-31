Ассист Зинченка, новый контракт Судакова, Вацко возвращается. Главные новости за 30 января

Причем Александр сделал ассист руками, удачно выбросив мяч из аута. В том числе благодаря этому его "Арсенал" победил "Ноттингем" (2:1) и поднялся на второе место в таблице. Параллельно "Эвертон" наоборот опустился в зону вылета — туда его отправила нулевая ничья с "Фулхэмом". Наш Виталий Миколенко отбегал весь матч и выглядел хорошо.

Об этом пишет Фабрицио Романо. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2029 года, также в нем будет клаусула в 100 млн евро. При этом Gazetta dello Sport все еще настаивает, что за Георгием следит "Юве" - якобы он предложит "Горнякам" сделку по окончании сезона.

А это уже информация от испанцев. Там уверены, что президент "Реала" предложит Андрею новое соглашение, а вот Кепа после истечения срока аренды вернется в "Челси". При этом не забываем, что в Мадриде также есть первый номер, который сейчас травмирован — Тибо Куртуа.

Контракт на полтора года с хорватом подписал клуб "Аль-Шабаб". Ракитича много критиковали в этом сезоне, в свои 35 лет он сильно сдал физически. В "Севилье", однако, его не забудут никогда — он рекордсмен по количеству матчей за клуб среди иностранцев с 323 играми.

Пострадал узбекистанский "Пахтакор", которого тренирует Максим Шацких. "Динамо" отгрузило азиатам целых 5 голов, но всерьез это воспринимать не стоит. Лучшие игроки "Пахтакора" да и всего Узбекистана в эти дни выступают на Кубке Азии, так что играл резерв.

Легенда комментаторского цеха оставался без постоянной работы после российского вторжения в феврале 2022-го. Теперь его рекрутировала Setanta, которая в Украине транслирует матчи АПЛ. Дебют Вацко назначен на 10 февраля.