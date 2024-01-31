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Карл Фроч: Для Дюбуа хорошим вариантом мог бы стать бой с Джо Джойсом

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Экс-чемпион мира назвал возможного соперника для британца

Карл Фроч: Для Дюбуа хорошим вариантом мог бы стать бой с Джо Джойсом

Фото: dailymail.co.uk.

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Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что британскому супертяжеловесу Даниэлю Дюбуа следует попытаться закрыть поражение от Джо Джойса.

"В бою против Джаррелла Миллера Дюбуа показал, что он очень хороший боец. Он продемонстрировал большую зрелость в своих комбинациях ударов, в удерживании соперника на дистанции. Дюбуа позволил себе отступать, но он контролировал темп и не истощал себя, хотя я думаю, что Миллер этого ждал.

Я считаю, что потенциально хорошим вариантом для Дюбуа мог бы стать бой с Джо Джойсом. Просто, чтобы исправить этот результат. Я не знаю насчет Джойса, но уверен, что он по-прежнему хочет драться на топовом уровне, даже после поражений от Чжана Чжилей", - сказал Фроч.

Напомним, что в 2020 году Дюбуа проиграл Джойсу нокаутом в десятом раунде, потерпев первое поражение в карьере.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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