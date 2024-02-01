Выкуп Малиновского, новый Лунин для Реала и избиение Челси. Главные новости за 31 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 31 января.

Руслан Малиновский стал полноценным игроком "Дженоа". "Грифоны" воспользовались правом досрочного выкупа украинца. Сделка оценивается в 7 миллионов евро. Напомним, ранее Малиновский выступал в "Дженоа" на правах аренды из "Марселя".

"Ливерпуль" уничтожил "Челси" (4:1) в рамках 22-го тура АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа забили в ворота лондонцев по 2 гола в каждом из таймов. Могли бы и больше, если бы Дарвин реализовал пенальти. Мудрик появился на второй там. Таким образом "мерсисайдцы" увеличили свой отрыв в АПЛ до 5 очков (МС имеет игру в запасе).

В ближайшее время в Мадриде появится ещё один украинский вратарь. В среду 17-летний Илья Волошин прибыл в офис "Реала" для подписания контракта. Украинец покинет "Райо Махадаонда" и будет выступать за молодежную команду королевского клуба.

"Барселона" прервала серию поражений победой над "Осасуной" (1:0). Единственный мяч в поединке на свой счёт записал Витор Роке, для которого этот гол стал дебютным за клуб. Для гола Роке понадобилось чуть больше минуты после выхода на замену.

Тони Кроос рассматривает возможность возобновления выступлений за сборную Германии перед домашним Евро. Тони поддерживает хорошие отношения с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом, с которым у них общий агент. Напомним, что Кроос объявил о завершении карьеры в сборной после вылета с Евро-2020.

Андреа Белотти продолжит сезон в футболке "Фиорентины". "Фиалки" арендовали резервного форварда "Ромы" до июня 2024 года. В этом сезоне у Белотти 3+2 в 14 играх Серии А.