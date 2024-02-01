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Выкуп Малиновского, новый Лунин для Реала и избиение Челси. Главные новости за 31 января

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 31 января

Выкуп Малиновского, новый Лунин для Реала и избиение Челси. Главные новости за 31 января

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 31 января.

Выкуп Малиновского

Руслан Малиновский стал полноценным игроком "Дженоа". "Грифоны" воспользовались правом досрочного выкупа украинца. Сделка оценивается в 7 миллионов евро. Напомним, ранее Малиновский выступал в "Дженоа" на правах аренды из "Марселя".

Избиение Челси

"Ливерпуль" уничтожил "Челси" (4:1) в рамках 22-го тура АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа забили в ворота лондонцев по 2 гола в каждом из таймов. Могли бы и больше, если бы Дарвин реализовал пенальти. Мудрик появился на второй там. Таким образом "мерсисайдцы" увеличили свой отрыв в АПЛ до 5 очков (МС имеет игру в запасе).

Новый Лунин для Реала

В ближайшее время в Мадриде появится ещё один украинский вратарь. В среду 17-летний Илья Волошин прибыл в офис "Реала" для подписания контракта. Украинец покинет "Райо Махадаонда" и будет выступать за молодежную команду королевского клуба.

Новый голеадор Барсы

"Барселона" прервала серию поражений победой над "Осасуной" (1:0). Единственный мяч в поединке на свой счёт записал Витор Роке, для которого этот гол стал дебютным за клуб. Для гола Роке понадобилось чуть больше минуты после выхода на замену.

Кроос может вернуться в сборную

Тони Кроос рассматривает возможность возобновления выступлений за сборную Германии перед домашним Евро. Тони поддерживает хорошие отношения с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом, с которым у них общий агент. Напомним, что Кроос объявил о завершении карьеры в сборной после вылета с Евро-2020.

Белотти сменил клуб

Андреа Белотти продолжит сезон в футболке "Фиорентины". "Фиалки" арендовали резервного форварда "Ромы" до июня 2024 года. В этом сезоне у Белотти 3+2 в 14 играх Серии А.

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