"Он может нанести кому-то вред". Подробности нахождения бывшего партнера Месси по сборной в психиатрической больнице
Тяжёлый период в жизни аргентинца
SempreInter
Как сообщалось ранее, бывший игрок сборной Аргентины, "Наполи" и "ПСЖ"
Адвокат футболиста Маурисио Д'Алессандро подтвердил, что он госпитализирован для лечения из-за "гипомании, хронического расстройства настроения".
"Он лечится не от злоупотребления наркотиками или алкоголем, а от психического расстройства, которое может заставить кого-то нанести себе вред и которое может быть спровоцировано разными факторами. Он уже страдал от этой патологии в прошлом", — пояснил адвокат Лавесси.
В медицинском смысле квалифицируется как "состояние психического возбуждения, характеризующееся чрезмерным уровнем энергии, расторможенностью и склонностью к раздражению".
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