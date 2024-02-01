"Он может нанести кому-то вред". Подробности нахождения бывшего партнера Месси по сборной в психиатрической больнице

Как сообщалось ранее, бывший игрок сборной Аргентины, "Наполи" и "ПСЖ" Эсекьель Лавесси был помещен в психиатрическую больницу. По последним данным от Marca, Лавесси до сих пор находится в клинике Dharma, специализирующейся на лечении психических проблем.

Адвокат футболиста Маурисио Д'Алессандро подтвердил, что он госпитализирован для лечения из-за "гипомании, хронического расстройства настроения".

"Он лечится не от злоупотребления наркотиками или алкоголем, а от психического расстройства, которое может заставить кого-то нанести себе вред и которое может быть спровоцировано разными факторами. Он уже страдал от этой патологии в прошлом", — пояснил адвокат Лавесси.

В медицинском смысле квалифицируется как "состояние психического возбуждения, характеризующееся чрезмерным уровнем энергии, расторможенностью и склонностью к раздражению".