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"Он может нанести кому-то вред". Подробности нахождения бывшего партнера Месси по сборной в психиатрической больнице

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Тяжёлый период в жизни аргентинца

"Он может нанести кому-то вред". Подробности нахождения бывшего партнера Месси по сборной в психиатрической больнице

SempreInter

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Как сообщалось ранее, бывший игрок сборной Аргентины, "Наполи" и "ПСЖ" Эсекьель Лавесси был помещен в психиатрическую больницу. По последним данным от Marca, Лавесси до сих пор находится в клинике Dharma, специализирующейся на лечении психических проблем.

Адвокат футболиста Маурисио Д'Алессандро подтвердил, что он госпитализирован для лечения из-за "гипомании, хронического расстройства настроения".

"Он лечится не от злоупотребления наркотиками или алкоголем, а от психического расстройства, которое может заставить кого-то нанести себе вред и которое может быть спровоцировано разными факторами. Он уже страдал от этой патологии в прошлом", — пояснил адвокат Лавесси.

В медицинском смысле квалифицируется как "состояние психического возбуждения, характеризующееся чрезмерным уровнем энергии, расторможенностью и склонностью к раздражению".

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Эзекиэль Лавесси
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
01.02.2024 в 10:41
Як завжди журналюги у заголовкам згадують зірку, як потім виявляється десь з "героєм" поряд перебувала. Авжеж напиши Лавессі ніхто не поцікавиться А от на кращого футболіста початку століття МЕССІ багато хто зверне увагу!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
01.02.2024 в 10:41
Як завжди журналюги у заголовкам згадують зірку, як потім виявляється десь з "героєм" поряд перебувала. Авжеж напиши Лавессі ніхто не поцікавиться А от на кращого футболіста початку століття МЕССІ багато хто зверне увагу!
Ответить
0
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