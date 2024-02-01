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"Это закрытая тема". Шевченко об испорченных отношениях с Павелко

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"Двигаемся вперед"

"Это закрытая тема". Шевченко об испорченных отношениях с Павелко

Фото: УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, почему испортились его отношения с бывшим руководителем Ассоциации Андреем Павелко.

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– Что между вами произошло? Четвертьфинал Евро, а потом вы в моменте ушли.

– Я же все сказал на пресс-конференции.

– Вы сами не знаете?

– Это закрытая тема. Все, мы двигаемся вперед, – сказал Шевченко в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

К слову, сейчас Павелко находится в СИЗО. Его подозревают по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

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Андрей Шевченко Андрей Павелко УАФ
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Источник:
Бомбардир
Опубликовал: Алина Ерофеева
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