"Это закрытая тема". Шевченко об испорченных отношениях с Павелко
"Двигаемся вперед"
Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, почему испортились его отношения с бывшим руководителем Ассоциации Андреем Павелко.
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– Что между вами произошло? Четвертьфинал Евро, а потом вы в моменте ушли.
– Я же все сказал на пресс-конференции.
– Вы сами не знаете?
– Это закрытая тема. Все, мы двигаемся вперед, – сказал Шевченко в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".
К слову, сейчас Павелко находится в СИЗО. Его подозревают по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.
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Источник:Бомбардир
Опубликовал: Алина Ерофеева
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