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Это′О обвиняют в договорных матчах, угрозах футбольным чиновникам и коррупции - The Athletic

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ФИФА начала расследование

Это′О обвиняют в договорных матчах, угрозах футбольным чиновникам и коррупции - The Athletic

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Комитет ФИФА по этике начал расследование в отношении Самюэля Это'О.

По информации The Athletic, президента Федерации футбола Камеруна обвиняют в злоупотреблении властью, коррупции, договорных матчах и угрозах насилия в адрес людей, которые не согласны с его позицией.

Свидетелем по делу выступает предыдущий глава камерунской федерации Ньялла Куан Жуниор. По его словам, Это′О влиял на результаты многих матчей местного чемпионата и угрожал чиновникам федерации футбола, включая самого Жуниора.

Экс-глава камерунского футбола утверждает, что Это'О "срежиссировал" матч чемпионата между клубами NQSA и Kumba City FC. Чиновник заявил, что вышеупомянутый матч был "самым скандальным в истории человечества", отметив, что бывший футболист давал указания судьям в перерыве через телефон, который был включен на громкую связь.

В распоряжение The Athletic попали электронные письма, сообщения в WhatsApp и аудиозаписи, которые доказывают вину экс-игрока "Барселоны", "Интера" и "Челси" в ряде эпизодов.

Например, в разговоре с владельцем "Виктория Юнайтед" Это'О пообещал ему, что клуб выйдет в первый дивизион. В аудиосообщении экс-футболиста прозвучала фраза о том, что "есть определенные вещи", которые можно сделать для повышения в классе.

По итогам сезона "Виктория Юнайтед" вышла в высшую лигу Камеруна после того, как "Стад де Бертуа", занявший 2-е место в турнирной таблице, был дисквалифицирован футбольной федерацией.

ФИФА и Конфедерация африканского футбола (CAF) начали расследование материалов дела. Это′О в июле опроверг свою причастность к договорным матчам.

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Камерун Самуэль Это'О
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Источник:
gamblingnews
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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