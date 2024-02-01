Роналду: Мои фанаты не должны ненавидеть Месси. Так и наоборот
Криштиану призывает к миру между болельщиками
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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду ответил на вопрос по поводу противостояния со своим неизменным соперником в течение карьеры - Лионелем Месси.
"Любой, кто любит Криштиану Роналду, не должен ненавидеть Месси, так и наоборот, потому что они очень хороши. Они изменили историю футбола и продолжают это делать. Нас уважают по всему миру, и это самое главное", - приводит слова португальца Goal.
Ранее появлялась информация о том, что
Напомним, что матч между "Аль-Насром" и "Интер Майами" состоится сегодня, 1 февраля, в 20:00 по киевскому времени.
That time Cristiano Ronaldo ended the Messi v Ronaldo debate ????pic.twitter.com/oaveKyN0gj— GOAL (@goal) February 1, 2024
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