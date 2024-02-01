Роналду: Мои фанаты не должны ненавидеть Месси. Так и наоборот

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду ответил на вопрос по поводу противостояния со своим неизменным соперником в течение карьеры - Лионелем Месси.

"Любой, кто любит Криштиану Роналду, не должен ненавидеть Месси, так и наоборот, потому что они очень хороши. Они изменили историю футбола и продолжают это делать. Нас уважают по всему миру, и это самое главное", - приводит слова португальца Goal.

Ранее появлялась информация о том, что легенда "Реала" и "Манчестер Юнайтед" не сможет появится на поле в товарищеской игре против "Интер Майами" из-за травмы икроножной мышцы . Тем не менее, наставник команды Луиш Каштру всё же включил своего соотечественника в заявку на будущий матч.

Напомним, что матч между "Аль-Насром" и "Интер Майами" состоится сегодня, 1 февраля, в 20:00 по киевскому времени.