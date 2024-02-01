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На аукционе RM Sotheby’s была продана редкая Ferrari 250 1960 года

Общие новости

Всего таких автомобилей было выпущено 45 штук

На аукционе RM Sotheby’s была продана редкая Ferrari 250 1960 года

Фото: RMSOTHEBYS.COM

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На аукционе RM Sotheby’s, который состоялся в Париже 31 января, продана редкая Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 1960 года.

В общей сложности таких автомобилей было построено лишь 45 штук, а стоимость выставленного на торги экземпляра составила € 10,2 млн.

Эта машина (серийный номер шасси 1773 GT) была построена к гонке "12 часов Себринга" 1960 года — экипаж в составе Джорджа Арентса и Уильяма Кимберли занял на ней седьмое место абсолютного зачёта, а также стал пятым в классе S3.0. В общей сложности автомобиль принял участие в 20 различных гонках.

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terber (ternopil)
01.02.2024 в 17:18
дороге корито
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Комментарии 1
terber (ternopil)
01.02.2024 в 17:18
дороге корито
Ответить
0
0

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