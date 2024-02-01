На аукционе RM Sotheby’s была продана редкая Ferrari 250 1960 года

На аукционе RM Sotheby’s, который состоялся в Париже 31 января, продана редкая Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 1960 года.

В общей сложности таких автомобилей было построено лишь 45 штук, а стоимость выставленного на торги экземпляра составила € 10,2 млн.

Эта машина (серийный номер шасси 1773 GT) была построена к гонке "12 часов Себринга" 1960 года — экипаж в составе Джорджа Арентса и Уильяма Кимберли занял на ней седьмое место абсолютного зачёта, а также стал пятым в классе S3.0. В общей сложности автомобиль принял участие в 20 различных гонках.