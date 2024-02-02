Топ-сделки в последний день трансферного окна, новый контракт Судакова и Моуриньо просится в Барселону. Главные новости за 1 февраля
Самые интересные новости за 1 февраля, которые вы могли пропустить
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Последний день трансферного окна в Европе: Орель Мангаля в "Лионе", Уго Экитик в "Аинтрахте", а Брайан Сарагоса — в "Баварии"
Вчера был последний день трансферного окна в топовых европейских чемпионатах, поэтому за день мы увидели немало интересных сделок. Среди них Орель Мангаля, который перешел в "Лион" на правах аренды с обязанностью последующего выкупа за 30 миллионов евро, также Брайан Сарагоса перебрался в "Баварию" также на правах аренды, да и Армандо Броя поменял "Челси" на "Фулхэм", и опять же на правах аренды.
Об абсолютно всех интересных сделках последнего дня трансферного окна вы можете почитать в нашем посте, который вчера весь день велся в режиме Live.
"Шахтер" переподписал контракт с Судаковым
"Шахтер" официально объявил о подписании нового контракта с 21-летним полузащитником Георгием Судаковым. Об этом в Инстаграме сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, запостив соответствующую сториз. Позже об этом написала и пресс-служба "Шахтера". По данным Палкина, клаусула игрока составит 150 млн евро.
"Реал" одолел "Хетафе" и опередил "Жирону" в турнирной таблице
Мадридский "Реал" в рамках очередного тура Примеры без проблем разобрался с "Хетафе", матч завершился со счетом 2:0 и дубль на счету у Хоселу. Единственная неприятность из этой игры стала травма Антонио Рюдигера, который вынужденно досрочно покинул поле и пока неизвестно, насколько серьезное повреждение у немца.
"Манчестер Юнайтед" устроил интересную перестрелку с "Вулверхэмптоном"
Команда Эрика тен Хага обыграла "волков" на выезде в непростом матче, который сначала казался как раз-таки максимально простым. Долгое время манкунианцы вели в счете 2:0, но в концовке умудрились пропустили сразу несколько голов. Когда казалось, что Педру Нету вырвал для хозяев ничью 3:3, на сцену вышел Коби Мейну, который красивым ударом в дальний угол ворот вырвал победу на последних секундах компенсированного времени.
"Барселоне" предложили услуги Жозе Моуриньо
Жорже Мендеш, агент бывшего главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо, предложил услуги своего клиента "Барселоне", сообщает football-italia. По данным источника, Мендеш готов уладить финансовые разногласия, которые могут возникнуть при обсуждении возможного сотрудничества между "Барселоной" и Моуриньо. Также отмечается, что возможной проблемой может стать то, что Жозе в свое время возглавлял "Реал" и у многих испанских болельщиков ассоциируется именно с этим клубом.
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