Топ-сделки в последний день трансферного окна, новый контракт Судакова и Моуриньо просится в Барселону. Главные новости за 1 февраля

Вчера был последний день трансферного окна в топовых европейских чемпионатах, поэтому за день мы увидели немало интересных сделок. Среди них Орель Мангаля, который перешел в "Лион" на правах аренды с обязанностью последующего выкупа за 30 миллионов евро, также Брайан Сарагоса перебрался в "Баварию" также на правах аренды, да и Армандо Броя поменял "Челси" на "Фулхэм", и опять же на правах аренды.

Об абсолютно всех интересных сделках последнего дня трансферного окна вы можете почитать в нашем посте, который вчера весь день велся в режиме Live.

"Шахтер" официально объявил о подписании нового контракта с 21-летним полузащитником Георгием Судаковым. Об этом в Инстаграме сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, запостив соответствующую сториз. Позже об этом написала и пресс-служба "Шахтера". По данным Палкина, клаусула игрока составит 150 млн евро.

Мадридский "Реал" в рамках очередного тура Примеры без проблем разобрался с "Хетафе", матч завершился со счетом 2:0 и дубль на счету у Хоселу. Единственная неприятность из этой игры стала травма Антонио Рюдигера, который вынужденно досрочно покинул поле и пока неизвестно, насколько серьезное повреждение у немца.

Команда Эрика тен Хага обыграла "волков" на выезде в непростом матче, который сначала казался как раз-таки максимально простым. Долгое время манкунианцы вели в счете 2:0, но в концовке умудрились пропустили сразу несколько голов. Когда казалось, что Педру Нету вырвал для хозяев ничью 3:3, на сцену вышел Коби Мейну, который красивым ударом в дальний угол ворот вырвал победу на последних секундах компенсированного времени.

Жорже Мендеш, агент бывшего главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо, предложил услуги своего клиента "Барселоне", сообщает football-italia. По данным источника, Мендеш готов уладить финансовые разногласия, которые могут возникнуть при обсуждении возможного сотрудничества между "Барселоной" и Моуриньо. Также отмечается, что возможной проблемой может стать то, что Жозе в свое время возглавлял "Реал" и у многих испанских болельщиков ассоциируется именно с этим клубом.