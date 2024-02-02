НБА назвала список запасных игроков на Матч всех звезд
Он состоится 18 февраля
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила список запасных игроков на Матч всех звёзд — 2023/2024, сообщает The Athletic.
Восточная конференция: Джейлен Браун ("Бостон Селтикс"), Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс"), Бэм Адебайо ("Майами Хит"), Джулиус Рэндл ("Нью-Йорк Никс"), Паоло Банкеро ("Орландо Мэджик"), Джейлен Брансон ("Нью-Йорк Никс") и Тайриз Макси ("Филадельфия Сиксерс").
Западная конференция: Девин Букер ("Финикс Санз"), Энтони Эдвардс ("Миннесота Тимбервулвз"), Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс"), Пол Джордж ("Лос-Анджелес Клипперс"), Энтони Дэвис ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз") и Карл-Энтони Таунс ("Миннесота Тимбервулвз").
Матч всех звёзд пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на "Гейнбридж Филдхаус".
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