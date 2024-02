Определились лучшие игроки января в НБА

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) назвала имена лучших игроков января. В Западной конференции лучшим признан защитник команды "Финикс Санз" Девин Букер. Среди игроков Восточной конференции лига выбрала атакующего защитника "Кливленд Кавальерс" Донована Митчелла.

В минувшем месяце "Финикс Санз" одержал 11 побед и потерпел пять поражений. Сейчас команда находится на шестой строчке в Западной конференции. Девин Букер в среднем набирал 30 очков за игру, делал 4,4 подбора и отдавал 6,3 результативных передач.

В январе "Кливленд Кавальерс" одержал 11 побед и потерпел лишь два поражения.

