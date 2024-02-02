Определились лучшие игроки января в НБА
Игроки со своими командами одержали по 11 побед
фото - USA TODAY Sports
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) назвала имена лучших игроков января. В Западной конференции лучшим признан защитник команды "Финикс Санз" Девин Букер. Среди игроков Восточной конференции лига выбрала атакующего защитника "Кливленд Кавальерс" Донована Митчелла.
В минувшем месяце "Финикс Санз" одержал 11 побед и потерпел пять поражений. Сейчас команда находится на шестой строчке в Западной конференции. Девин Букер в среднем набирал 30 очков за игру, делал 4,4 подбора и отдавал 6,3 результативных передач.
В январе "Кливленд Кавальерс" одержал 11 побед и потерпел лишь два поражения.
The Kia NBA Players of the Month for January! #KiaPOTM— NBA (@NBA) February 1, 2024
West: Devin Booker (@Suns)
East: Donovan Mitchell (@cavs) pic.twitter.com/sBNtzE9LeN
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