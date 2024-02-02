  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

НБА. Лейкерс без Леброна обыграл Бостон, Нью-Йорк вырвал победу у Индианы

Общие новости

Результаты матчей НБА

НБА. Лейкерс без Леброна обыграл Бостон, Нью-Йорк вырвал победу у Индианы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча.

Все результаты игрового дня НБА 2 февраля

"Бостон Селтикс" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 105:114.

"Нью-Йорк Никс" — "Индиана Пэйсерс" — 109:105.

"Мемфис Гриззлиз" — "Кливленд Кавальерс" — 101:108.

"Юта Джаз" — "Филадельфия Сиксерс" — 124 - 127.

В одном из матчей "Бостон Селтикс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча состоялась на площадке "Ти-Ди Гарден" в Бостоне (США) и окончилась победой гостей со счётом 114:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Лейкерс" Остин Ривз. Игрок набрал 32 очка, сделал два подбора и записал на свой счёт три результативные передачи.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не принимал участия в матче.

В параллельном матче отметился разыгрывающий "Нью-Йорка" Джейлена Брансона. На его счету 40 очков, пять подборов и одна результативная передача. Также стоит упомянуть защитника "Кливленда" Донована Митчелла. Он набрал 25 очков, совершил четыре подбора и семь передач.

По теме
yellow-arrow
Определились лучшие игроки января в НБА
yellow-arrow
У нас есть ещё один сезон. Феррари обратилась к Сайнсу после подписания контракта с Хэмилтоном
yellow-arrow
НБА назвала список запасных игроков на Матч всех звезд
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости