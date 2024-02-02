НБА. Лейкерс без Леброна обыграл Бостон, Нью-Йорк вырвал победу у Индианы
Результаты матчей НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча.
Все результаты игрового дня НБА 2 февраля
"Бостон Селтикс" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 105:114.
"Нью-Йорк Никс" — "Индиана Пэйсерс" — 109:105.
"Мемфис Гриззлиз" — "Кливленд Кавальерс" — 101:108.
"Юта Джаз" — "Филадельфия Сиксерс" — 124 - 127.
В одном из матчей "Бостон Селтикс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча состоялась на площадке "Ти-Ди Гарден" в Бостоне (США) и окончилась победой гостей со счётом 114:105.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Лейкерс" Остин Ривз. Игрок набрал 32 очка, сделал два подбора и записал на свой счёт три результативные передачи.
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не принимал участия в матче.
В параллельном матче отметился разыгрывающий "Нью-Йорка" Джейлена Брансона. На его счету 40 очков, пять подборов и одна результативная передача. Также стоит упомянуть защитника "Кливленда" Донована Митчелла. Он набрал 25 очков, совершил четыре подбора и семь передач.
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