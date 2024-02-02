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Экс-защитника сборной Боливии Хауреги убили во время футбольного матча

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Серхио Хауреги застрелили на поле во время любительского футбольного матча

Экс-защитника сборной Боливии Хауреги убили во время футбольного матча

Proceso

Новина українською

Бывшего защитника сборной Боливии Серхио Хауреги застрелили на поле во время любительского футбольного матча в Мексике. Об этом сообщает издание Proceso.

По информации источника, во время игры 38-летний Хауреги подошел к бровке, чтобы попить воды, в это время к нему подбежал мужчина, сделал шесть выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся в неизвестном направлении. Остановить злоумышленника никто не пытался.

Серхио завершил профессиональную карьеру в 2012 году. За сборную Боливии Хауреги провел 13 матчей, из которых девять - в рамках отбора на чемпионат мира. За национальную команду Серхио выступал с 2004 по 2005 год.

На клубном уровне экс-защитник представлял такие команды, как "Блуминг" (Боливия), "Сан-Хосе" и "Ивердон-Спорт".

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Источник:
espn
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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