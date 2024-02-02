Экс-защитника сборной Боливии Хауреги убили во время футбольного матча
Серхио Хауреги застрелили на поле во время любительского футбольного матча
Proceso
Бывшего защитника сборной Боливии Серхио Хауреги застрелили на поле во время любительского футбольного матча в Мексике. Об этом сообщает издание Proceso.
По информации источника, во время игры 38-летний Хауреги подошел к бровке, чтобы попить воды, в это время к нему подбежал мужчина, сделал шесть выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся в неизвестном направлении. Остановить злоумышленника никто не пытался.
Серхио завершил профессиональную карьеру в 2012 году. За сборную Боливии Хауреги провел 13 матчей, из которых девять - в рамках отбора на чемпионат мира. За национальную команду Серхио выступал с 2004 по 2005 год.
На клубном уровне экс-защитник представлял такие команды, как "Блуминг" (Боливия), "Сан-Хосе" и "Ивердон-Спорт".
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