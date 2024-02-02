Акценты. Судите, да судимы будете?

Первую нашу беседу в блоге в новом году приходится начинать с самой неблагодарной темы. Поводом послужила новость из Бельгии.

"Поединок 19-го тура чемпионата "Андерлехт" - "Генк" будет переигран из-за ошибки судей. В первом тайме арбитр назначил 11-метровый в ворота "Андерлехта", но гости его не реализовали. При этом судьи не заметили, как несколько игроков столичного клуба заблаговременно забежали в штрафную площадку. Дисциплинарный совет профессионального футбола постановил, что матч, состоявшийся в конце прошлого года, должен быть переигран. Это отменило предыдущее решение Департамента профессиональных арбитров. Совет прислушался к аргументу о том, что арбитры матча неправильно применили правила во время пенальти".

На мой взгляд, налицо вопиющий факт вмешательства несудейских органов в осуществление футбольного арбитража. И довольно-таки нежелательный прецедент, который может иметь далеко идущие последствия. Пусть, возможно, это происходит и не впервые – каюсь, не отслеживаю в подробностях чужие национальные чемпионаты.

Шо мы имеем? Достаточно распространенную судейскую ошибку. Может быть, не слишком частую, но вполне себе обыденную. И уж точно не более критичную, чем, например, неправильно примененные правила при назначении пенальти, или при удалении игрока. И что, теперь всякий раз из-за такого переигрывать матч?

Мне возразят: но ведь сейчас есть ВАР, который позволяет рефери пересматривать свои неверные решения, а именно такие случаи, как этот, не входят в его компетенцию. Но на видеоповторах они видны всем – значит, нужно восстанавливать справедливость и здесь.

На что я вам отвечу: правильно, но насколько редки случаи, когда тот же ВАР откровенно садится в лужу? И не важно, нисходит ли на него вдруг затмение, или это результат предвзятости – в любом случае, речь идет о человеческом факторе. О котором я вам талдычил, еще когда мы жили ожиданием ВАРа, всю плешь проел, как говорится.

Или вот, к примеру, влепили игроку "горчичник" реально ни за что – то есть, неправильно применили правила (а ВАР сюда тоже не лезет – не имеет права), а потом удалили за второй. Так может, и здесь переигрывать?

Человеку свойственно ошибаться. Пожалуй, единственное, что может показаться безошибочным в футболе – электронное определение взятия ворот. А так, даже при рассмотрении офсайда иной раз умудряются некорректно чертить линии. А то и вовсе не начертят – во всяком случае, зрителю не покажут.

Почему же эти ошибки (?) не влекут за собой переигровок? ВАР – особая каста и обжалованию не подлежит? Так ведь нет, бывали уже случаи, когда и видеоассистентам доставалось. От судейских властей, разумеется. Но переигрывать?

А здесь – вполне заурядная ситуация (если сравнивать, разумеется), и целый Дисциплинарный совет отменяет решение Департамента арбитров. А что, так можно было? Вот тут-то и сбежала с лица улыбка, которая всегда появляется при публичных заявлениях Виталия Кварцяного – уже априори.

"Надо, чтобы, например, в судейский комитет выбрали человека, который будет жестким, независимым и контролировал. Футбольный человек, я не хочу называть фамилию, игравший в сборных, он понимает и после похмелья, и до свадьбы, и во время свадьбы. Или этот судья как судил? Ну, это же сразу чувствуешь".

Казалось бы, улыбнулся и забыл – ну это же Кварцяный. Пусть даже он, и тот же Лужный, являются авторитетами для части наших болельщиков, но это вряд ли говорит в пользу нашего футбольного менталитета. Как говорится, пускай жжот напалмом. Но вот же, в цивилизованной Европе лед таки-тронулся!

Теперь представим себе эту радужную перспективу. Важно понимать, что далеко не каждый футболист сборной в совершенстве знает футбольные правила. Многократно доказано судьями. А тут – "после похмелья и во время свадьбы", да еще чувствуя спинным мозгом – то есть, на основании комфортной уверенности, что ли?

Почему-то сразу перед глазами возникла перекошенная физиономия среднестатистического тренера, орущего во всю глотку: "Ты что, издеваешься, или что?!!" Наверное, сколько существует профессиональный футбол, столько арбитров и обвиняют во всех грехах. Причем, даже тогда, когда они принимают верные решения.

А теперь нам предлагают, чтобы судейство "контролировал" авторитет, не имеющий ни соответствующей подготовки, ни специальных навыков и практики арбитража. И, тем не менее, все понимающий, видящий и чувствующий. На уровне дилетанта. И становится интересно: а в бельгийском Дисциплинарном совете заседают такие же персонажи?

Мораль сей басни такова.

Действия футбольных судей могут оценивать, квалифицировать и принимать на их основе какие-то решения исключительно специалисты арбитража. Сапоги должен тачать сапожник. Это раз.

Переигрывая матчи из-за банальных судейских ошибок, футбол рискует погрузиться в пучину хаоса. Они являются неотъемлемой частью игры. Как бы нас это ни огорчало. Это два.

Отменяя решение высшего судейского органа страны, тем самым вы расшатываете здание футбольного арбитража. Либо вопрос о переигровке изначально должен быть вне его компетенции, либо его решение должно быть окончательным. Судьи должны быть над игрой, а не в роли обслуги. На то они и судьи. Это три.

Кто имеет возразить, того внимательно выслушаю. Иначе наша беседа останется монологом автора. Как всегда, не претендующего на истину, но имеющего свое мнение.