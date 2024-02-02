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74-летний тренер получит компенсацию в размере 2,7 млн евро за увольнение со сборной Венесуэлы в прошлом году

Общие новости

Так просто дело не было оставлено

74-летний тренер получит компенсацию в размере 2,7 млн евро за увольнение со сборной Венесуэлы в прошлом году

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер сборной Венесуэлы Хосе Пекерман получит почти 2,7 млн. евро в качестве выходного пособия.

Как сообщает L'Equipe, ФИФА обязала Венесуэлу выплатить аргентинцу почти 3 миллиона долларов (2,76 миллиона евро) компенсации после того, как его уволили с должности тренера национальной сборной в марте 2023 года, говорится в документе, полученном AFP в четверг. Федерация футбола Венесуэлы (ФВФ) "должна выплатить" Пекерману 1,57 млн. евро "надлежащей компенсации", плюс 5% годовых с 23 августа 2023 года до погашения долга, а также 1,05 млн. евро "штрафных санкций", согласно решению Спортивного суда ФИФА от 6 ноября.

После 15 месяцев во главе Венесуэлы 74-летний Пекерман был уволен со сборной в преддверии старта отборочного турнира ЧМ-2026 из-за разногласий с национальной Федерацией футбола относительно условий своего контракта.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Бураков
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