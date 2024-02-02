Лу Жанмонно: Хочу завоевать медали на чемпионате мира в Нове-Место
Биатлонистка уверена, что сможет хорошо подготовиться
Французская биатлонистка Лу Жанмонно рассказала о целях на чемпионат мира — 2024 по биатлону в Нове-Место (Чехия).
"Мои достижения в начале сезона исключительны, но я хочу, чтобы это продолжилось. Хочу, чтобы чемпионат мира тоже получился исключительным, хочу завоевать медали. Сделаю всё возможное, чтобы быть в форме на 100%. Я хорошо знаю Нове-Место по выступлениям на Кубке IBU. Мне очень нравится эта трасса. Людей всегда много, как на футбольном матче.
После перенесённого в декабре коронавируса я была немного не уверена в своей физической форме и не знала, как долго так будет. Однако в итоге я собралась и продолжила в том же духе, что и в начале сезона. У нас сильная команда, мы хотим быть лучшими", — приводит слова Жанмонно Ski-Nordique.
Популярное сейчас
- Экс-защитника сборной Боливии Хауреги убили во время футбольного матча
- СМИ: В результате удара по аэродрому Бельбек был ликвидирован российский генерал
- Бывший полузащитник МЮ: Я жил вместе с Роналду, и пока он тренировался - я спал
- Ушёл с жизни участник ЧМ-2018 - он был лучшим бомбардиром своей сборной в истории
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО