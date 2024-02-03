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Президент FIFA предложил алгоритмы для определения цен на игроков

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Но каким образом - неизвестно

Президент FIFA предложил алгоритмы для определения цен на игроков

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент FIFA Джанни Инфантино предложил использовать алгоритм для определения цены на игроков. Об этом сообщает The Telegraph.

Как говорится в источнике, Инфантино хочет использовать алгоритм для определения трансферной стоимости футболистов. Он считает, что это поможет повысить прозрачность системы трансферов. Но как именно будет рассчитываться стоимость игрока, пока неизвестно.

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Напомним, ФИФА опубликовала отчет трансферного рынка. Европейские клубы совершили рекордное количество трансферов - 74 836, из которых почти 52 тысячи - между любительскими клубами. Также впервые с 2016-го европейские клубы за календарный год заработали больше, чем потратили.

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Джанни Инфантино ФИФА
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1 голосов
Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
03.02.2024 в 11:29
Я знаю! Сколько отстегнуть этим старым пердунам из ФИФА, которых волнует только деньги и ни капельки развитие футбола, столько футболист и может стоить по их мнению
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
03.02.2024 в 11:29
Я знаю! Сколько отстегнуть этим старым пердунам из ФИФА, которых волнует только деньги и ни капельки развитие футбола, столько футболист и может стоить по их мнению
Ответить
0
0

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