Бензема вернется к тренировкам в Аль-Иттихаде

Последние месяцы обсуждается возможный уход Карима Бензема из Саудовской Аравии. Напомним, ранее сообщалось, что француз имеет конфликт с главными тренером "Аль-Иттихада" Марсело Гальярдо.

Однако, похоже, что Бензема продолжит сезон, выступая за саудитов. Football Espana пишет, что Карим переговорил с коучем относительно его будущего в команде, и уже скоро нападающий вернется к тренировкам.

Сегодня, 4-го февраля, "Аль-Иттихад" сыграет в четвертьфинале Кубка Саудовской Аравии против "Аль-Фейсали". Начало в 17:15.