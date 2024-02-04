Бензема вернется к тренировкам в Аль-Иттихаде
Попытается найти общий язык с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Al Ittihad Football Club / Handout/Anadolu Agency
Последние месяцы обсуждается возможный уход Карима Бензема из Саудовской Аравии. Напомним, ранее сообщалось, что француз имеет конфликт с главными тренером "Аль-Иттихада" Марсело Гальярдо.
Однако, похоже, что Бензема продолжит сезон, выступая за саудитов. Football Espana пишет, что Карим переговорил с коучем относительно его будущего в команде, и уже скоро нападающий вернется к тренировкам.
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Сегодня, 4-го февраля, "Аль-Иттихад" сыграет в четвертьфинале Кубка Саудовской Аравии против "Аль-Фейсали". Начало в 17:15.
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Источник:football-espana.net
Опубликовал: Виктор Иванчук
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