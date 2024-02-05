Криштиану Роналду празднует сегодня свой 39-й день рождения
Поздравление легенде
Фото: Getty Images
Сегодня День рождения празднует форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Ему исполняется 39 лет.
Обладатель пяти золотых мячей родился на португальском острове Мадейра. Начинал карьеру в "Спортинге", во время товарищеского матча с МЮ поразил как игроков, так и самого Алекса Фергюсона. В итоге английский гранд в 2003 году заплатил за Роналду 12 миллионов фунтов.
В составе "красных дьяволов" трижды выигрывал АПЛ и дважды Кубок лиги, по одному разу Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу Чемпионов. В 2009 году Роналду за 80 миллионов фунтов был куплен мадридским "Реалом". В тот момент трансфер стал самым дорогим в истории футбола. В Мадриде Криштиану дважды выигрывал золото Ла Лиги и еще четырежды побеждал в Лиге Чемпионов.
В 2018 он перешел в "Ювентус" за 112 миллионов евро, с которым дважды выиграл Серию А. В 2021 вернулся в МЮ, но этот этап карьеры вышел, мягко говоря, неудачным. В конце 2022 года Роналду со скандалом покинул клуб.
Затем он перебрался в Саудовскую Аравию, где по сей день выступает за "Аль-Наср".
Вместе со сборной Португалии Криштиану выиграл Евро-2016, побеждал в Лиге Наций, сыграл на пяти Чемпионатах мира и на каждом отмечался забитым голом.
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