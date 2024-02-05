Азар: В футбольном плане я был лучше Роналду
Криштиану это не понравится
Фото: twitter.com/realmadrid
Бывший вингер мадридского "Реала" и лондонского "Челси" Эден Азар сравнил себя с лучшими футболистами этого столетия.
"Индивидуально, наверное, только Месси сильнее меня. Я наслаждался его игрой в "Барселоне", меньше – в конце карьеры, но он лучший в истории. У него невозможно отобрать мяч. Криштиану – более великий игрок, чем я, но чисто в футбольном плане, если быть честным, он не лучше… Еще Неймар, может.
В "Реале" были собраны лучшие. В том числе и по достижениям за карьеру. Бензема, Модрич, Кроос. Они – олицетворение футбола".
Хотел ли я достичь большего? Нет. Я никогда не беспокоился о статистике. 300 голов, 200...? Я делал то, что должен был: доставлял и получал удовольствие», – приводит слова бельгийца L'Équipe.
Напомним, что в июне 2019 года Азар перешел из "Челси" в "Реал" в качестве преемника Криштиану Роналду - лучшего бомбардира в истории клуба. Однако период Эдена в стане "сливочных" ознаменовался большим количеством травм и критикой, связанной с физической формой футболиста.
Популярное сейчас
- Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару
- WTA. Швёнтек возглавляет рейтинг, Свитолина теряет позиции
- Лунин вытащил почти все. Реал — Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча
- Экс-защитника сборной Боливии Хауреги убили во время футбольного матча
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО