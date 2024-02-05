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Азар: В футбольном плане я был лучше Роналду

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Криштиану это не понравится

Азар: В футбольном плане я был лучше Роналду

Фото: twitter.com/realmadrid

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Бывший вингер мадридского "Реала" и лондонского "Челси" Эден Азар сравнил себя с лучшими футболистами этого столетия.

"Индивидуально, наверное, только Месси сильнее меня. Я наслаждался его игрой в "Барселоне", меньше – в конце карьеры, но он лучший в истории. У него невозможно отобрать мяч. Криштиану – более великий игрок, чем я, но чисто в футбольном плане, если быть честным, он не лучше… Еще Неймар, может.

В "Реале" были собраны лучшие. В том числе и по достижениям за карьеру. Бензема, Модрич, Кроос. Они – олицетворение футбола".

Хотел ли я достичь большего? Нет. Я никогда не беспокоился о статистике. 300 голов, 200...? Я делал то, что должен был: доставлял и получал удовольствие», – приводит слова бельгийца L'Équipe.

Напомним, что в июне 2019 года Азар перешел из "Челси" в "Реал" в качестве преемника Криштиану Роналду - лучшего бомбардира в истории клуба. Однако период Эдена в стане "сливочных" ознаменовался большим количеством травм и критикой, связанной с физической формой футболиста.

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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Александр Бураков
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