Азар: В футбольном плане я был лучше Роналду

Бывший вингер мадридского "Реала" и лондонского "Челси" Эден Азар сравнил себя с лучшими футболистами этого столетия.

"Индивидуально, наверное, только Месси сильнее меня. Я наслаждался его игрой в "Барселоне", меньше – в конце карьеры, но он лучший в истории. У него невозможно отобрать мяч. Криштиану – более великий игрок, чем я, но чисто в футбольном плане, если быть честным, он не лучше… Еще Неймар, может.

В "Реале" были собраны лучшие. В том числе и по достижениям за карьеру. Бензема, Модрич, Кроос. Они – олицетворение футбола".

Хотел ли я достичь большего? Нет. Я никогда не беспокоился о статистике. 300 голов, 200...? Я делал то, что должен был: доставлял и получал удовольствие», – приводит слова бельгийца L'Équipe.