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Травма новичка Шахтера, усиление Зари и Днепра-1, календарь УПЛ. Главные новости за пятое февраля

Общие новости
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А также погром от Ромы, переход Таловерова, перспективы Довбыка

Травма новичка Шахтера, усиление Зари и Днепра-1, календарь УПЛ. Главные новости за пятое февраля

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

UA-Футбол подготовил для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, пятое февраля

Дорогостоящий новичок "Шахтера" травмировался в сборной

Бразильский новичок "Шахтера" Марлон Гомес получил травму в сборной Бразилии U-21, которая сейчас проводит квалификационный олимпийский турнир в Венесуэле. Официальной информации о сроках восстановления Марлона нет, но в клубе отмечают, что бразилец сможет вернуться к игре через две - три недели. Напомним, что за полузащитника "Шахтер" заплатил около двенадцати миллионов евро + бонусы.

"Заря" официально подписала центрального защитника

"Заря" активно ведет себя во время трансферного окна. Уже был подписан форвард, который даже уже забивал в контрольных матчах, также луганчане просматривают Матара и хорвата в центр поля. Также удалось закрыть позицию центрального защитника. Клуб официально объявил о контракте с нигерийцем Кристоферо Нваэзе. Подробности не разглашаются.

"Днепр-1" планирует взять у "Шахтера" в аренду Очеретько

"Днепр-1", в отличие от "Зари", не так активен во время трансферного окна. Хотя совсем без никого днепряне не останутся. Как сообщают источники, приближенные к клубу, команда Юрия Максимова близка к аренде полузащитника "Шахтера" Очеретько, который недавно продлил с "горняками" контракт. Футболист уже вроде как находится в расположении "Днепра-1". Официальной информации об этом пока нет.

УПЛ объявила даты и время начала матчей 18-го тура УПЛ

Уже совсем скоро возобновится чемпионат Украины. Восемнадцатый тур стартует в конце февраля. А точнее – 23-го числа. А вот 24-го играть не будут - это годовщина полномасштабного вторжения России. Также матчи будут 25-го и 26-го февраля. Открывать весеннюю часть чемпионата будет поединок между ЛНЗ и "Кривбассом".

"Рома" разгромила своего соперника со счетом 4:0

В 23-м туре Серии А "Рома" принимала "Кальяри" у себя дома и разгромила соперника 4:0. Это уже третья подряд победа римлян после отставки Жозе Моуриньо и прихода на тренерский мостик Даниэле Де Росси. Таким темпом "Рома" вышла на пятое место турнирной таблицы.

Максим Таловеров официально перешел в ЛАСК

Украинский защитник Максим Таловеров подписал полноценный контракт с ЛАСКом. Австрийский клуб воспользовался опцией выкупа, которая была прописана в аренде Таловерова из "Славии". Стороны договорились не разглашать стоимость трансфера. По информации журналистов, речь идет примерно об одном миллионе евро.

Артем Довбик пройдет дополнительное обследование

У Артема Довбика – проблемы со здоровьем. Эта новость еще раньше всколыхнула медиапространство, но пока до сих пор неизвестно, насколько серьезным является повреждение. В ближайшее время форвард "Жироны" пройдет дополнительное медицинское обследование, где и определится его готовность к матчу с "Реалом", который запланирован на ближайшую субботу.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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