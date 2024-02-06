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Бывший клуб Криштиану Роналду не поздравил игрока с днем рождения

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5 февраля португальцу исполнилось 39 лет

Бывший клуб Криштиану Роналду не поздравил игрока с днем рождения

х

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Мадридский "Реал" стал единственным экс-клубом нападающего Криштиану Роналду, который не поздравил португальского игрока с днем рождения.

В социальных сетях свои поздравления опубликовали "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

Напомним, вчера, 5 февраля, Роналду исполнилось 39 лет. В текущем сезоне саудовской Про-Лиги Криштиану Роналду провел 18 матчей, в которых забил 20 мячей и оформил девять голевых передач.

Также на его счету три игры и четыре гола в Клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил три мяча в четырех матчах Лиги чемпионов АФК. Всего в 2023 году Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром мира.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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