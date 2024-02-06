Бывший клуб Криштиану Роналду не поздравил игрока с днем рождения
5 февраля португальцу исполнилось 39 лет
х
Мадридский "Реал" стал единственным экс-клубом нападающего Криштиану Роналду, который не поздравил португальского игрока с днем рождения.
В социальных сетях свои поздравления опубликовали "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".
Напомним, вчера, 5 февраля, Роналду исполнилось 39 лет. В текущем сезоне саудовской Про-Лиги Криштиану Роналду провел 18 матчей, в которых забил 20 мячей и оформил девять голевых передач.
Также на его счету три игры и четыре гола в Клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил три мяча в четырех матчах Лиги чемпионов АФК. Всего в 2023 году Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром мира.
Популярное сейчас
- Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда
- Шацких: Пусть Шахтер тратит десятки миллионов на трансферы, Динамо под силу бороться за чемпионство
- Цыганык: Суркис считает, что этот состав Динамо должен выигрывать чемпионство
- Уле-Эйнар Бьорндален: Мне сложно поверить, что Йоханнес Бё просто так мог растерять скоростные качества
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО