Месси – о скандале в Гонконге: Футболист может пропустить любой матч

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал связанный со своим именем скандал в Гонконге.

"Не знаю, смогу ли играть. Но я уже чувствую себя гораздо лучше. Сегодня во второй половине дня мы проведем тренировку, и я приму решение. Во время первой встречи в Саудовской Аравии я почувствовал проблему с приводящей мышцей. Тогда мне сделали ничего не обнаружившее МРТ, но я почувствовал определенный дискомфорт. К сожалению, это футбол. Мы можем пропустить любой матч. Я всегда хочу играть, особенно в эти матчи, которые мы проводим так далеко. Надеюсь, у нас будут другие возможности сыграть в Гонконге" – приводит слова аргентинца Foot Mercato.

Напомним, что 4 февраля "Интер Майами" в присутствии 38 323 зрителей одержал победу над сборной Гонконга со счетом 4:1. Месси провел всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия, несмотря на обещания о том, что легенда "Барселоны" всё же выйдет на поле.

Следуюший матч команда Месси проведёт завтра, 7 февраля, против японского "Виссел Кобе". Начало - в 12:00 по киевскому времени.