Тренер Аль-Иттихада рассказал, когда Бензема начнет снова играть за клуб
Ранее Гальярдо отстранил французского футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аль-Иттихада" Марсело Гальярдо ответил на вопрос, когда 36-летний нападающий саудовского клуба Карим Бензема, который в течение месяца не принимал участия в тренировочном процессе команды, начнет снова выходить на поле в официальных матчах.
"Его возвращение зависит от него самого и его физического состояния в текущий период", - приводит слова Гальярдо RMC Sport.
Напомним, в середине января главный тренер "Аль-Иттихада" Марсело Гальярдо отстранил французского футболиста из-за того, что он не прибыл вовремя на клубную базу, откуда команда отправилась на тренировочные сборы. До этого инцидента Бензема уже пропустил три тренировки в конце прошлого года. После этого появились слухи, что 36-летний футболист изъявил желание покинуть "Аль-Иттихад".
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