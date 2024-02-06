Тренер Аль-Иттихада рассказал, когда Бензема начнет снова играть за клуб

Главный тренер "Аль-Иттихада" Марсело Гальярдо ответил на вопрос, когда 36-летний нападающий саудовского клуба Карим Бензема, который в течение месяца не принимал участия в тренировочном процессе команды, начнет снова выходить на поле в официальных матчах.

"Его возвращение зависит от него самого и его физического состояния в текущий период", - приводит слова Гальярдо RMC Sport.

Напомним, в середине января главный тренер "Аль-Иттихада" Марсело Гальярдо отстранил французского футболиста из-за того, что он не прибыл вовремя на клубную базу, откуда команда отправилась на тренировочные сборы. До этого инцидента Бензема уже пропустил три тренировки в конце прошлого года. После этого появились слухи, что 36-летний футболист изъявил желание покинуть "Аль-Иттихад".