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Сборная Египта назначила нового главного тренера после провала на КАН

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Хуссам Хассан возглавит сборную

Сборная Египта назначила нового главного тренера после провала на КАН

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Сегодня, 6 февраля, футбольная ассоциация Египта объявила имя нового тренера для национальной команды.

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Совет решил назначить 57-летнего Хуссама Хассана на пост главного тренера вместо португальца Руя Витории.

Футбольная ассоциация приняла такое решение из-за вылета команды из КАН. Сборная дошла до 1/8 финала, но они проиграли ДР Конго в послематчевых пенальти.

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Руй Витория Национальная сборная Египта
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Источник:
EFA
Опубликовал: Екатерина Власова
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