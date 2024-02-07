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Шахтер вернет бразильца, Днепр-1 арендовал хавбека, Довбик избежал худшего. Главные новости за 6 февраля

Общие новости

Во вторник были активны "Горняки"

Шахтер вернет бразильца, Днепр-1 арендовал хавбека, Довбик избежал худшего. Главные новости за 6 февраля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
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Содержание

“Шахтер” продлил бразильца и вернет себе по окончании сезона

Речь о вингере Педриньо, который уехал из Украины после российского вторжения, но летом готов вернуться. Парню 25 лет, и "Шахтер" продлил с ним контракт до 2029-го. Последние три года бразилец выступал на родине за "Атлетико Минейро".

“Днепр-1" арендовал молодого таланта у "Шахтера"

А это уже Олег Очеретько едет в Днепр до конца текущего сезона. О праве выкупа ничего не известно. 20-летний атакующий хавбек пока не пробился в основу "Горняков", но был заметной фигурой в аренде в "Мариуполе", а еще играет за юношеские команды Украины.

Довбик избежал серьезной травмы, но колено еще болит

Об этом пишет Mundo Deportivo. У Артема еще есть дискомфорт в мениске, но если ничего не изменится — он поможет "Жироне" в субботнем матче против "Реала". Каталонцы очень на это рассчитывают — у Довбика 14+5 в текущей Ла Лиге, он их лучший бомбардир.

"Байер" с боем вышел в полуфинал Кубка Германии

Соперником "Фармацевтов" была третья команда Бундеслиги "Штутгарт", но подопечные Хаби Алонсо опять показали класс. Решающий гол, как в книжке, на 90-й минуте забил капитан команды Джонатан Та. Таким образом, "Байер" все еще претендует на требл.

Иордания шокировала Южную Корею на Кубке Азии

Абсолютно неожиданный, но справедливый результат полуфинала. Арабы взяли свое командной игрой; Корея же полагалась на индивидуальные качества звезд, а те выглядели чересчур устало. Для Иордании выход в финал Кубка — наивысшее достижение в истории.

Резервиста "Динамо" ведут турецкие гранды

Речь о Константине Вивчаренко. Якобы им интересуются "Бешикташ" и "Фенербахче"; кроме того, 21-летний защитник на карандаше у итальянских "Болоньи" и "Ромы". Так ли это? Констатируем только, что осенью Вивчаренко проиграл конкуренцию Владу Дубинчаку и играл очень мало.

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