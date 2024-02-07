Шахтер вернет бразильца, Днепр-1 арендовал хавбека, Довбик избежал худшего. Главные новости за 6 февраля

Речь о вингере Педриньо, который уехал из Украины после российского вторжения, но летом готов вернуться. Парню 25 лет, и "Шахтер" продлил с ним контракт до 2029-го. Последние три года бразилец выступал на родине за "Атлетико Минейро".

А это уже Олег Очеретько едет в Днепр до конца текущего сезона. О праве выкупа ничего не известно. 20-летний атакующий хавбек пока не пробился в основу "Горняков", но был заметной фигурой в аренде в "Мариуполе", а еще играет за юношеские команды Украины.

Об этом пишет Mundo Deportivo. У Артема еще есть дискомфорт в мениске, но если ничего не изменится — он поможет "Жироне" в субботнем матче против "Реала". Каталонцы очень на это рассчитывают — у Довбика 14+5 в текущей Ла Лиге, он их лучший бомбардир.

Соперником "Фармацевтов" была третья команда Бундеслиги "Штутгарт", но подопечные Хаби Алонсо опять показали класс. Решающий гол, как в книжке, на 90-й минуте забил капитан команды Джонатан Та. Таким образом, "Байер" все еще претендует на требл.

Абсолютно неожиданный, но справедливый результат полуфинала. Арабы взяли свое командной игрой; Корея же полагалась на индивидуальные качества звезд, а те выглядели чересчур устало. Для Иордании выход в финал Кубка — наивысшее достижение в истории.

Речь о Константине Вивчаренко. Якобы им интересуются "Бешикташ" и "Фенербахче"; кроме того, 21-летний защитник на карандаше у итальянских "Болоньи" и "Ромы". Так ли это? Констатируем только, что осенью Вивчаренко проиграл конкуренцию Владу Дубинчаку и играл очень мало.