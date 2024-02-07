Роналду: Благодарен за возможность провести 39-й день рождения лучшим способом из возможных
5 февраля португальцу исполнилось 39 лет
Instagram Ronaldo
Криштиану Роналду выложил фото с семьей после празднования дня рождения.
5 февраля пятикратному обладателю "Золотого мяча" исполнилось 39 лет.
"Благодарен за возможность провести 39-й день рождения лучшим способом из возможных: с семьей и вернувшись на тренировочное поле. Спасибо всем за теплые сообщения! " - написал Роналду, опубликовав фото с семьей.
Напомним, Роналду некоторое время назад получил травму икроножной мышцы. Из-за нее он, в частности, пропустил товарищеский матч между "Аль-Насром" и "Интер Майами" Лионеля Месси. Также были перенесены товарищеские матчи "Аль-Насра" с китайскими клубами - "Шанхай Шеньхуа", которым руководит Леонид Слуцкий, и "Ханчжоу Гринтаун".
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