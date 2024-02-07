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Роналду: Благодарен за возможность провести 39-й день рождения лучшим способом из возможных

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5 февраля португальцу исполнилось 39 лет

Роналду: Благодарен за возможность провести 39-й день рождения лучшим способом из возможных

Instagram Ronaldo

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Криштиану Роналду выложил фото с семьей после празднования дня рождения.

5 февраля пятикратному обладателю "Золотого мяча" исполнилось 39 лет.

"Благодарен за возможность провести 39-й день рождения лучшим способом из возможных: с семьей и вернувшись на тренировочное поле. Спасибо всем за теплые сообщения! " - написал Роналду, опубликовав фото с семьей.

Напомним, Роналду некоторое время назад получил травму икроножной мышцы. Из-за нее он, в частности, пропустил товарищеский матч между "Аль-Насром" и "Интер Майами" Лионеля Месси. Также были перенесены товарищеские матчи "Аль-Насра" с китайскими клубами - "Шанхай Шеньхуа", которым руководит Леонид Слуцкий, и "Ханчжоу Гринтаун".

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Источник:
cristiano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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