Роналду: Благодарен за возможность провести 39-й день рождения лучшим способом из возможных

Криштиану Роналду выложил фото с семьей после празднования дня рождения.

5 февраля пятикратному обладателю "Золотого мяча" исполнилось 39 лет.

"Благодарен за возможность провести 39-й день рождения лучшим способом из возможных: с семьей и вернувшись на тренировочное поле. Спасибо всем за теплые сообщения! " - написал Роналду, опубликовав фото с семьей.

Напомним, Роналду некоторое время назад получил травму икроножной мышцы. Из-за нее он, в частности, пропустил товарищеский матч между "Аль-Насром" и "Интер Майами" Лионеля Месси. Также были перенесены товарищеские матчи "Аль-Насра" с китайскими клубами - "Шанхай Шеньхуа", которым руководит Леонид Слуцкий, и "Ханчжоу Гринтаун".