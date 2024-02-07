Суперлига планирует подать иск против УЕФА о возмещении убытков
Требуют компенсации
The Super League Site
Суперлига планирует подать иск против УЕФА о возмещении убытков на сумму 3,5 миллиарда евро.
Лига утверждает, что задержки и ограничения, которые были наложены на создание турнира ассоциацией, нанесли большие экономические проблемы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Идея создания Суперлиги возникла в 2021 году, когда двенадцать клубов из Англии, Италии и Испании объявили о намерениях ввести новый турнир. Через некоторое время почти все клубы высказались против создания соревнования.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн
- Большинство украинцев продолжают доверять Зеленскому, Киму, Притуле и Кулебе, - опрос
- Украина узнает соперников в Лиге наций. Это дополнительная возможность отобраться на ЧМ-2026
- Уле-Эйнар Бьорндален: Мне сложно поверить, что Йоханнес Бё просто так мог растерять скоростные качества
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн