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Суперлига планирует подать иск против УЕФА о возмещении убытков

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Требуют компенсации

Суперлига планирует подать иск против УЕФА о возмещении убытков

The Super League Site

Новина українською

Суперлига планирует подать иск против УЕФА о возмещении убытков на сумму 3,5 миллиарда евро.

Лига утверждает, что задержки и ограничения, которые были наложены на создание турнира ассоциацией, нанесли большие экономические проблемы.

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Идея создания Суперлиги возникла в 2021 году, когда двенадцать клубов из Англии, Италии и Испании объявили о намерениях ввести новый турнир. Через некоторое время почти все клубы высказались против создания соревнования.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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