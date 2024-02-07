Суперлига планирует подать иск против УЕФА о возмещении убытков на сумму 3,5 миллиарда евро.

Лига утверждает, что задержки и ограничения, которые были наложены на создание турнира ассоциацией, нанесли большие экономические проблемы.

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Идея создания Суперлиги возникла в 2021 году, когда двенадцать клубов из Англии, Италии и Испании объявили о намерениях ввести новый турнир. Через некоторое время почти все клубы высказались против создания соревнования.