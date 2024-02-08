Официально. Джесси Лингард подписал 2-летний контракт с Сеулом
Зарплата экс-вингера МЮ около 1 млн фунтов в год
FC Seoul
"Сеул" объявил о переходе Джесси Лингарда.
31-летний экс-вингер "Манчестер Юнайтед" подписал с южнокорейским клубом 2-летний контракт.
По данным корейских источников, Лингард будет зарабатывать в "Сеуле" 910 тысяч фунтов в год.
Ранее бывший игрок сборной Англии рассматривал предложения из Саудовской Аравии и Турции. Его последним клубом был "Ноттингем Форест", который он покинул прошлым летом.
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