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Официально. Джесси Лингард подписал 2-летний контракт с Сеулом

Общие новости

Зарплата экс-вингера МЮ около 1 млн фунтов в год

Официально. Джесси Лингард подписал 2-летний контракт с Сеулом

FC Seoul

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Сеул" объявил о переходе Джесси Лингарда.

31-летний экс-вингер "Манчестер Юнайтед" подписал с южнокорейским клубом 2-летний контракт.

По данным корейских источников, Лингард будет зарабатывать в "Сеуле" 910 тысяч фунтов в год.

Ранее бывший игрок сборной Англии рассматривал предложения из Саудовской Аравии и Турции. Его последним клубом был "Ноттингем Форест", который он покинул прошлым летом.

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