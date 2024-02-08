Месси опубликовал пост, в котором объяснил свое отсутствие на поле в матче с Гонконгом

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси опубликовал пост на китайском и испанском языках, где объяснил, почему не принял участия в товарищеском матче со сборной Гонконга (4:1).

"Привет всем поклонникам и друзьям на материковом Китае и Гонконге. Как я уже говорил ранее на пресс-конференции, мне жаль, что я не смог сыграть в товарищеском матче в Гонконге из-за травмы паха.

Моя травма развилась, и это причиняло мучительные ощущения. Друзья, которые меня знают, поймут, что я хочу выкладываться на полную в каждой игре.

Надеюсь, что у меня еще будет возможность посетить Гонконг и порадовать болельщиков своей игрой.

Также я с нетерпением жду возможности скоро вернуться на материковый Китай и разделить радость футбола с вами", - написал Месси в популярной китайской социальной сети Weibo.