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Месси опубликовал пост, в котором объяснил свое отсутствие на поле в матче с Гонконгом

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Отсутствие Месси на поле в товарищеском матче вызвало массовое недовольство со стороны фанатов

Месси опубликовал пост, в котором объяснил свое отсутствие на поле в матче с Гонконгом

фото - Getty Images

Новина українською

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси опубликовал пост на китайском и испанском языках, где объяснил, почему не принял участия в товарищеском матче со сборной Гонконга (4:1).

"Привет всем поклонникам и друзьям на материковом Китае и Гонконге. Как я уже говорил ранее на пресс-конференции, мне жаль, что я не смог сыграть в товарищеском матче в Гонконге из-за травмы паха.

Моя травма развилась, и это причиняло мучительные ощущения. Друзья, которые меня знают, поймут, что я хочу выкладываться на полную в каждой игре.

Надеюсь, что у меня еще будет возможность посетить Гонконг и порадовать болельщиков своей игрой.

Также я с нетерпением жду возможности скоро вернуться на материковый Китай и разделить радость футбола с вами", - написал Месси в популярной китайской социальной сети Weibo.

Отсутствие Месси на поле в товарищеском матче вызвало массовое недовольство со стороны фанатов, а также представителей государственных структур Гонконга и Китая. Болельщики освистали аргентинца, а также нападающего Луиса Суареса, который также не появился на поле.

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Лионель Месси
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Источник:
edition
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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