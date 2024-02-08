Месси опубликовал пост, в котором объяснил свое отсутствие на поле в матче с Гонконгом
Отсутствие Месси на поле в товарищеском матче вызвало массовое недовольство со стороны фанатов
фото - Getty Images
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси опубликовал пост на китайском и испанском языках, где объяснил, почему не принял участия в товарищеском матче со сборной Гонконга (4:1).
"Привет всем поклонникам и друзьям на материковом Китае и Гонконге. Как я уже говорил ранее на пресс-конференции, мне жаль, что я не смог сыграть в товарищеском матче в Гонконге из-за травмы паха.
Моя травма развилась, и это причиняло мучительные ощущения. Друзья, которые меня знают, поймут, что я хочу выкладываться на полную в каждой игре.
Надеюсь, что у меня еще будет возможность посетить Гонконг и порадовать болельщиков своей игрой.
Также я с нетерпением жду возможности скоро вернуться на материковый Китай и разделить радость футбола с вами", - написал Месси в популярной китайской социальной сети Weibo.
Отсутствие Месси на поле в товарищеском матче вызвало массовое недовольство со стороны фанатов, а также представителей государственных структур Гонконга и Китая. Болельщики освистали аргентинца, а также нападающего Луиса Суареса, который также не появился на поле.
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