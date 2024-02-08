Инфантино: Шевченко вдохновил нацию как игрок, и как президент УАФ он сделает то же самое

Глава ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от встречи с президентом УАФ Андреем Шевченко во время заседания исполнительного комитета УЕФА в Париже.

"Я был рад снова встретиться с Андреем Шевченко, на этот раз после его избрания президентом Украинской ассоциации футбола. Как игрок, Шевченко вдохновил нацию, и как президент УАФ, убежден, он сделает то же самое.

В последнее время украинский футбол сохранил впечатляющую динамику во время тяжелого периода, и благодаря своей энергии президент Шевченко придаст футболу в своей стране дополнительный толчок. Мы здесь, чтобы поддержать их непрерывный рост на поле и вне его", – написал Инфантино в своем Instagram.