Инфантино: Шевченко вдохновил нацию как игрок, и как президент УАФ он сделает то же самое
Шевченко встретился с главой ФИФА на конгрессе УЕФА
Фото: fifa.com
Глава ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от встречи с президентом УАФ Андреем Шевченко во время заседания исполнительного комитета УЕФА в Париже.
"Я был рад снова встретиться с Андреем Шевченко, на этот раз после его избрания президентом Украинской ассоциации футбола. Как игрок, Шевченко вдохновил нацию, и как президент УАФ, убежден, он сделает то же самое.
В последнее время украинский футбол сохранил впечатляющую динамику во время тяжелого периода, и благодаря своей энергии президент Шевченко придаст футболу в своей стране дополнительный толчок. Мы здесь, чтобы поддержать их непрерывный рост на поле и вне его", – написал Инфантино в своем Instagram.
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