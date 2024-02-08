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Ситуация России - другая. УЕФА не собирается запрещать Израилю играть в футбол

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Генеральный секретарь УЕФА отвечал на вопросы журналистов

Ситуация России - другая. УЕФА не собирается запрещать Израилю играть в футбол

EPA

Новина українською

Израильская ассоциация футбола призвала ФИФА "отделять политику от спорта", и позволить им продолжить попытку квалифицироваться к чемпионату Европы.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис заявил, что администрация не намеревалась запретить Израилю играть в футбол по просьбе футбольных ассоциаций Ближнего Востока.

Отвечая на вопрос о запрете россии, Теодоридис сказал:

"Это две совершенно разные ситуации. россия была исключена из УЕФА и ФИФА из-за полномасштабного вторжения в Украину".

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Источник:
news.sky
Опубликовал: Екатерина Власова
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