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Между красной и желтой - в футболе появится новая карточка

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В футболе появится синяя карточка

Между красной и желтой - в футболе появится новая карточка

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил внедрение новой карточки в футболе.

Синяя карточка будет использоваться для наказания циничных фолов или несогласия с решениями арбитра. Игрок, который получит ее, будет удален с поля на 10 минут.

Ассоциация намерена протестировать нововведение в следующем сезоне.

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Источник:
telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Djon (Україна)
08.02.2024 в 18:22
Дурня. Навіщо?
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Комментарии 2
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Djon (Україна)
08.02.2024 в 18:22
Дурня. Навіщо?
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
08.02.2024 в 18:13
Нафуя??? Делают из футбола балет
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1
0

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