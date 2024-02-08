Между красной и желтой - в футболе появится новая карточка
В футболе появится синяя карточка
фото - СК Дніпро-1
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил внедрение новой карточки в футболе.
Синяя карточка будет использоваться для наказания циничных фолов или несогласия с решениями арбитра. Игрок, который получит ее, будет удален с поля на 10 минут.
Ассоциация намерена протестировать нововведение в следующем сезоне.
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Источник:telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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Djon (Україна)
08.02.2024 в 18:22
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