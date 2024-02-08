  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Голубой карточки не будет в элитных дивизионах - ФИФА

Общие новости

Сначала новая карточка будет тестироваться на низших турнирах

Голубой карточки не будет в элитных дивизионах - ФИФА

Фото: FA Cup

Новина українською

ФИФА опровергла сообщения о том, что на элитных уровнях футбола будет внедрена голубая карточка.

"ФИФА хочет объяснить, что информация о так называемой "голубой карточке" на элитных уровнях футбола являются некорректными и преждевременными. Любые новые правила должны сначала тестироваться на низших уровнях", - говорится в заявлении ФИФА.

Сегодня, 8 февраля, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил внедрение голубой карточки в футболе.

Читайте такжеНагельсманн рассказал, останется ли тренером сборной Германии после Евро-2024
По теме
yellow-arrow
Аль-Хиляль одержал победу над Аль-Насром в товарищеском матче и выиграл товарищеский турнир
yellow-arrow
Три клуба Саудовской Аравии заинтересовались Давидом де Хеа
yellow-arrow
Президент УЕФА высказался против введения голубых карточек
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fifa media
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости