Голубой карточки не будет в элитных дивизионах - ФИФА
Сначала новая карточка будет тестироваться на низших турнирах
Фото: FA Cup
ФИФА опровергла сообщения о том, что на элитных уровнях футбола будет внедрена голубая карточка.
"ФИФА хочет объяснить, что информация о так называемой "голубой карточке" на элитных уровнях футбола являются некорректными и преждевременными. Любые новые правила должны сначала тестироваться на низших уровнях", - говорится в заявлении ФИФА.
Сегодня, 8 февраля,
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