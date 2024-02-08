Голубой карточки не будет в элитных дивизионах - ФИФА

ФИФА опровергла сообщения о том, что на элитных уровнях футбола будет внедрена голубая карточка.

"ФИФА хочет объяснить, что информация о так называемой "голубой карточке" на элитных уровнях футбола являются некорректными и преждевременными. Любые новые правила должны сначала тестироваться на низших уровнях", - говорится в заявлении ФИФА.