Украина узнала соперников в Лиге Наций, спарринги украинских клубов и Миколенко, который может уйти из Эвертона. Главные новости за 8 февраля

Вчера прошла жеребьевка группового раунда Лиги наций 2024/25. Узнала о своих соперниках и сборная Украины, которая была сеяной из второй корзины Дивизиона В. В итоге сборная Украины попала в группу B1, где их соперниками стали Чехия, Албания и Грузия. Ну и отметим, что группа будет разыграна по классической схеме: по два матча (дома и на выезде для каждой сборной) между соперниками. Победители групп повысятся в Дивизион А, последние места опустятся в Дивизион С. Третьи места групп Дивизиона В поспорят в плей-офф за право остаться в Дивизионе В со вторыми местами групп Дивизиона С. А вторые места Дивизиона В будут иметь шанс повыситься в Дивизион А через плей-офф с третьими местами групп А.

Донецкий "Шахтер" провел свой последний спарринг на зимних сборах в Турции. Последним соперником "горняков" была "Лехия" из второго по силе дивизиона Польши. Пушич выставил на поединок условную основу. "Шахтер" владел преимуществом, однако при этом выглядел достаточно тяжело. "Лехия" играла от обороны в лучших традициях команд УПЛ, и это доставляло "горнякам" серьезные неудобства. В середине второго тайма счет все же открыл Зубков, впрочем, через 12 минут польская команда выровняла баланс на табло. Через неделю первый матч ЛЕ с "Марселем", который и даст ответ, стоит ли критиковать "Шахтер" за такую игру.

Киевское "Динамо" провело свой пятый по счету спарринг на зимних сборах в Турции. Соперниками киевлян была латвийская "Лиепая". Матч, как и положено спаррингу, получился открытым и очень результативным.

Первый тайм прошел под диктовку киевлян, да и не без выпадов соперника. "Динамо" до перерыва забило три гола (один даже на счету Супряги), но при этом довольно неожиданно пропустило два. Итоговый счет - 5:2. Голы забивали: Царенко, Дячук, Супряга, Караваев и Ванат.

"Жирона" назвала лучшего игрока команды в январе по версии болельщиков. Награду получил украинский форвард Артем Довбик. В голосовании Артем опередил Ивана Мартина, Дейли Блинда, Порту и Ян Коуту. В прошлом месяце 26-летний украинец провел за "красно-белых" шесть матчей, в которых забил три гола, сделал два ассиста.

Бывший главный тренер "Челси", "Ювентуса" и "Тоттенхэма" Антонио Конте предложил свои услуги каталонской "Барселоне", которую летом покинет Хави. Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, ответных шагов на сделанное предложение "сине-гранатовые" пока не предприняли. Отмечается, что "Барселона" может обратиться к кандидатуре Конте, но на данном этапе его нет даже в шорт-листе тренеров, которыми интересуется каталонский клуб.

По информации от британского издания TEAMtalk, "Эвертон" уже планирует свои действия на случай, если команда в этом сезоне вылетит из АПЛ. Как известно, с них уже сняли 10 очков в этом сезоне и сейчас они действительно рискуют попасть в Чемпионшип. Оказывается, "ириски" планируют отпустить сразу нескольких лидеров команды для сбалансирования финансовой ситуации. В список попал и Виталий Миколенко.

А вообще клуб рассматривает следующих игроков как ценные активы, которые могут принести ливерпульскому клубу неплохие деньги: Джаррад Брантуэйт, Амаду Онана, Джордан Пикфорд, Доминик Калверт-Льюин, Абдулай Дукуре, Джек Харрисон, а также украинец Виталий Миколенко.